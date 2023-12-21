الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة يناقش الاستراتيجية القومية لعلاج سرطان الأطفال

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

عقدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس اجتماعًا، لمناقشة الاستراتيجية القومية لعلاج سرطان الأطفال بالتعاون مع  منظمة الصحة العالمية من خلال المبادرة العالمية لسرطان الأطفال GICC، ومستشفي سانت جود لبحوث الأطفال.

وقال الوزارة إن السياسات المبنية على الدليل العلمي التي انتهجتها الدولة المصرية تضمنت التركيز على تعزيز البحث والتعاون في مجال سرطان الأطفال، من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات دولية شهيرة لتبادل المعرفة والخبرة، مما يساهم في اتباع بروتوكولات العلاج المتطورة، والمشاركة في التجارب السريرية، وسرعة إدخال العلاجات المتطورة لمرضى سرطان الأطفال في مصر.  

المبادرة العالمية لسرطان الأطفال

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة العالمية لسرطان الأطفال GICC، تم إطلاقها في عام 2018، بالتعاون مع مستشفي سانت جود، وتستهدف علاج سرطان الأطفال، وارتفاع معدل الشفاء بنسبة 60٪ بحلول عام 2030، لافتا إلى ان مستشفي سانت جود أول مركز متعاون مع المنظمة بشأن سرطان الأطفال.

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وأشار عبد الغفار، الى أن المبادرة العالمية لسرطان الأطفال تستهدف تقديم دعم كامل، والمساهمة في رفع معدلات الشفاء، ورفع المعاناة المادية والاجتماعية عن أسر المرضي، وتعمل علي تحسين إتاحة الأدوية الأساسية والتكنولوجيا اللازمة، بالإضافة إلى استدامة ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة.

ولفت عبد الغفار، إلي  المنصة الإلكترونية، والتي تتيح أدوية سرطان الأطفال والأبحاث العلمية، كجزء من خطة مستشفى سانت جود الاستراتيجية، والذي يعتبر أكبر استثمار للمؤسسة في مجال البحوث ورعاية المرضى.  

الأمراض غير السارية

من جانبها قالت الدكتورة راندا أبو النجا، مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية بمكتب القاهرة، أن مصر من الدول التي تقدمت للانضمام إلى المبادرة، باعتبارها حققت تقدمًا كبيرًا في علاج سرطان الأطفال خلال السنوات الماضية، بالإضافة لوجود المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في هذا الشأن.

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وأضافت، أن المبادرة العالمية لسرطان الأطفال جزء من الاستجابة لقرار جمعية الصحة العالمية بشأن الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل، الذي يركز على الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة راندا أبو النجا، مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية بمكتب القاهرة، وعبر الفيديو كونفرانس، دكتورة نانسي بولس كبيرة الباحثين العلميين والمدرسين بمستشفى جود لأبحاث  الأطفال، والدكتور سيما جيها مدير إقليم شرق المتوسط، لمستشفي سانت جود العالمية، والدكتور كارلوس رودريجيز مدير سانت جود العالمية.

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