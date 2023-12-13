كيف دعمت الدولة مرضى السرطان من خلال مترو الأنفاق والسكة الحديد؟

تعمل الدولة على تقديم الدعم المستمر للمواطنين من خلال المؤسسات التابعة لها، وعلى وجه الأخص تولي اهتماما كبيرا بمرضى السرطان، وذلك للتسهيل عليهم كافة الأمور الخاصة بهم وعدم وجود أى معوقات قد تؤثر عليهم بشكل سلبي.

ونستعرض فى السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بدعم الدولة لمرضى السرطان فى مرافق وزارة النقل والتى تأتى على رأسها مرفق السكة الحديد ومترو الأنفاق حيث خصصت لهم داخل مرفق السكة الحديد تذاكر مجانية ومرافقيهم لاستقلال القطارات بكافة أنواعها المكيفة والعادية، للانتقال لأى مكان على مستوى الجمهورية، وذلك من واقع المسئولية الاجتماعية للهيئة.

وزارة النقل تخصص 4 مقاعد بكل قطار لمرضى السرطان

كما قامت الدولة ممثلة فى هيئة السكة الحديد، بتخصيص 4 مقاعد بكل قطار لمرضى السرطان ومرافقيهم، وذلك من أجل التسهيل عليهم إمكانية الجلوس بشكل مريح داخل مرفق السكة الحديد وعدم وجود أى معوقات أمامهم.

كما وفرت الدولة ممثلة فى وزارة النقل، إصدار اشتراك لمدة 3 أشهر، بنظام الكارت الذكى للأطفال المصابين بالسرطان بمستشفى 57357 من محل إقامة الطفل، إلى مقر مستشفى سرطان الأطفال 57357 مجانًا، مع تحمله قيمة الكارت أول مرة فقط، بمبلغ 10 جنيهات، ويتم استخراج الاشتراك باسم الطفل بموجب استمارة من المستشفى، خلال فترة العلاج.