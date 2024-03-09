السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"صوت الجنوب" تقدم العرض المسرحى "قسمة على وجعين" فى أمسية بالأوبرا.. غدًا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، العرض المسرحي "قسمة على وجعين" لفرقة صوت الجنوب، في أمسية تقام في السابعة مساء، غدٍ الأحد، على المسرح الصغير بالأوبرا.

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وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم السبت- أن تقديم العرض المسرحي "قسمة على وجعين" يأتي ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكري، وفي إطار تنفيذ خطة وزارة الثقافة لعرض مختلف ألوان الإبداع.

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وأشارت الأوبرا إلى أن العرض المسرحي "قسمة على وجعين" من تأليف محمد المساعيد، وإخراج حاتم خميس، ويسعى العرض لتأكيد وحدة الصف، وترسيخ فكرة المواطنة، مبرزًا الثوابت القومية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

دار الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد العرض المسرحي قسمة على وجعين صوت الجنوب المسرح الصغير بالأوبرا

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