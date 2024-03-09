السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

انطلاق مسيرات حاشدة بباريس للمطالبة بوقف فورى ودائم لإطلاق النار بغزة

غزة
غزة

انطلقت مسيرات حاشدة، اليوم السبت، من ساحة "الجمهورية" بوسط العاصمة الفرنسية باريس، للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ولدعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وردد المتظاهرون- خلال المسيرات التي دعت إليها عدة منظمات وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطيني، وأيضا حركات حزبية وسياسية فرنسية- هتافات "وقف فوري للقصف" و"إسرائيل تغتال أطفال فلسطين"، رافعين العلم الفلسطيني، مطالبين بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية، خاصة في غزة. 

كما رفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف القصف، ولافتات أخرى تعبر عن تضامنهم مع أهل غزة، كتب عليها "كلنا فلسطين" و"تحيا تحيا فلسطين"، مطالبين أيضا برفع الحصار عن قطاع غزة واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية.

من جهتها، قالت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية: "خمسة أشهر من الدمار والمجازر والحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية والتهجير القسري للسكان.. معاناة يعيشها 2.4 مليون فلسطيني في سجن مفتوح تحول إلى مقبرة جماعية، مع أكثر من 30 ألف قتيل وأكثر من 70 ألف جريح وآلاف المفقودين، من بينهم 70% من النساء والأطفال". وأضافت: "إن الوضع تطور، والآن السكان المدنيون يموتون جوعا في غزة".

ومن المقرر أن يستكمل المتظاهرون مسيراتهم نحو ميدان "الأوبرا" بالعاصمة الفرنسية، وسط تواجد أمني مكثف من الشرطة.

جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية الدمار الأراضي الفلسطينية غزة المتظاهرون

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