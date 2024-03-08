وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشهد افتتاح مسجد العزومي ببرج العرب

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد سعيد مفتاح العزومي التابع لإدارة أوقاف برج العرب بحضور الدكتور حسن عبدالله مدير الإدارة، في إطار الحراك الدعوي الذي تشهده مديرية أوقاف الإسكندرية.

تكريم المتفوقين في مسابقة القرآن الكريم

وأجرى الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جولة موسعة بإدارة العجمي والدخيلة، حيث شهد فعاليات تكريم المتفوقين في المسابقة القرآنية للمشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد الصديق بالنخيل ضمن خطة متابعة أنشطة الواعظات والداعيات بالمساجد.

مشاركة سودانيون في الأنشطة التثقيفية بمساجد الإسكندرية



كما شهد " سلامة" النشاط والبرامج الدعوية التى تقوم عليها الواعظة شيرين جلفون مشيدًا بالدور الذي تقوم به حيث تلاحظ وجود مشاركين ومشاركات ممن يتلقون تعاليم الدين وتثقيفهم من أبناء وبنات دولة السودان الشقيق الذين أشادوا بدور وزارة الأوقاف مقدمين الشكر لمصر قيادة وشعبًا على ما يلقونه من حفاوة بالغة تشعرهم أنهم في وطنهم الثاني بين إخوانهم المصريين.



وأكد “عبد الرازق” أن المديرية توسعت في الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية والأنشطة المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



أوقاف الإسكندرية

أوقاف الإسكندرية

أوقاف الإسكندرية

أوقاف الإسكندرية

أوقاف الإسكندرية

أوقاف الإسكندرية