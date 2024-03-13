كيف تخلصت صبا مبارك من جثة زوجها فى مسلسل لحظة غضب الحلقة 3؟

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك تفاصيل جديدة فى القضية، حيث قامت صبا مبارك بإخفاء جثة زوجها محمد فراج من خلال وضعه فى أكياس سوداء ثم حملت جثته فى شنطة سفر وألقته فى النيل.

يمنى تخبيء جثة زوجها في مسلسل لحظة غضب

وبالتزامن مع إخفاء جثة زوجها ظل شقيق زوجها يبحث عنه كما قام بإبلاغ الشرطة بقصة اختفاؤه، وتظل "يمنى" التى تقوم بدورها صبا مبارك فى حالة من السكوت وهى تخفى أمر الجثة.

زوجة مقهورة

مسلسل لحظة غضب يحكى عن قصة زوجة مقهورة من زوجها ويعاملها معاملة سيئة طوال الوقت، بالإضافة إلى أنه يحاول دائمًا أن يقلل ثقتها بنفسها ويتنمر على ملابسها وطريقتها ويتجاهل الاحتفال بالمناسبات الخاصة بها، وقد وصلت الزوجة إلى حالة نفسية صعبة حتى قامت بقتله.

قصة مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، بطولة كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.

يذكر أنه يعرض لصبا مبارك خلال الوقت الحالى مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كورى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.