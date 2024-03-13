الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف تخلصت صبا مبارك من جثة زوجها فى مسلسل لحظة غضب الحلقة 3؟

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك تفاصيل جديدة فى القضية، حيث قامت صبا مبارك بإخفاء جثة زوجها محمد فراج من خلال وضعه فى أكياس سوداء ثم حملت جثته فى شنطة سفر وألقته فى النيل. 

يمنى تخبيء جثة زوجها في مسلسل لحظة غضب

وبالتزامن مع إخفاء جثة زوجها ظل شقيق زوجها يبحث عنه كما قام بإبلاغ الشرطة بقصة اختفاؤه، وتظل "يمنى" التى تقوم بدورها صبا مبارك فى حالة من السكوت وهى تخفى أمر الجثة.

زوجة مقهورة

مسلسل لحظة غضب يحكى عن قصة زوجة مقهورة من زوجها ويعاملها معاملة سيئة طوال الوقت، بالإضافة إلى أنه يحاول دائمًا أن يقلل ثقتها بنفسها ويتنمر على ملابسها وطريقتها ويتجاهل الاحتفال بالمناسبات الخاصة بها، وقد وصلت الزوجة إلى حالة نفسية صعبة حتى قامت بقتله. 

قصة مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، بطولة كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك" الحلقة 4 وملخص الأحداث السابقة

مسلسلات رمضان 2024.. هل جار صبا مبارك يساعدها في إخفاء جثة زوجها في "لحظة غضب"؟

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة الثانية وسر قتل زوجها

مسلسلات رمضان 2024.. من هي ريم خوري الزوجة الخائنة في مسلسل لحظة غضب الحلقة الثانية؟

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.

يذكر أنه يعرض لصبا مبارك خلال الوقت الحالى مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كورى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

مسلسل لحظة غضب موعد اعادة مسلسل لحظة غضب قصة مسلسل لحظة غضب ابطال مسلسل لحظة غضب موعد عرض مسلسل صبا مبارك مسلسل صبا مبارك صبا مبارك محمد شاهين قنوات عرض لحظة غضب قنوات عرض مسلسل لحظة غضب موعد مسلسل لحظة غضب لحظة غضب موعد عرض لحظة غضب موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة الاولي من لحظة غضب لحظة غضب الحلقة الاولي لحظة غضب الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل لحظة غضب الحلقة الاولي من مسلسل لحظة غضب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

سقوط متهم بإدارة مصنع غير مرخص في الجيزة

الأكثر قراءة

عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

هل يأثم طرفا "علاقة" بنية الزواج وتزوجا؟.. رد صادم من على جمعة

"البنك" يسحب 200 ألف جنيه من رصيد كل لاعب في الأهلي

الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

الزمالك يعرض على جوميز حلًا جديدًا بعد الخسارة من الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل