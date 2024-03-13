الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط متهم بإدارة مصنع غير مرخص في الجيزة

سقوط متهم
سقوط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة باستخدام مواد خام "مجهولة المصدر" وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة ومغشوشة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

باتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبط المدير التنفيذى والمدير المسئول، وعثر بداخل المصنع المشار إليه على 9271 عبوة أدوية وعقاقير بيطرية، 6 أطنان مواد خام يتم إضافتها وخلطها لإنتاج عقاقير وأدوية بيطرية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الداخلية بدون ترخيص محافظة بالجيزة مصنع لتصنيع وإنتاج العقاقير العقاقير والأدوية البيطرية

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