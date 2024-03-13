إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم

أصيب شخص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر صدمة من سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الهرم، في محافظة الجيزة.



وفور تلقى بلاغ من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى الهرم، مفاده وجود مصادمة، على الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى.

تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.