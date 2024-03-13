الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ37 مليون جنيه

الاجهزة الامنيه
الاجهزة الامنيه

أعلنت وزارة الداخلية عن شن حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا؛ قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 37 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابات المختصة.

وزارة الداخلية الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي المضاربة بأسعار العملات السوق المصرفية

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