مسلسلات رمضان 2024| صيد العقارب الحلقة 2: محمد علاء يدعم غادة عبدالرازق بعد مشاجرة مع والدها

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 حالة دعم من جانب ياسين ويجسد دوره محمد علاء إلى عايد ويجسد دورها غادة عبدالرازق، عقب حدوث مشادة كلامية حادة مع والدها الفنان أحمد ماهر، عقب خروجها من المستشفى.

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث صيد العقارب الحلقة 2

وظهرت غادة عبدالرازق ومحمد علاء على أريكة، وقال لها لا تتركي نفسك للحزن، فردت غادة عبدالرازق أنا تركت حكاية الزعل من زمان، لأن لو كنت تمسكت بها كنت هحزن من أبي وأخي وكل من حولي وقال لها زوجها لا تشغل بالك بأحد.

مسلسلات رمضان 2024 .. موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

ويعرض مسلسل صيد العقارب على مدار شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

مسلسلات رمضان 2024 .. قصة مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.