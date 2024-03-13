الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ريهام حجاج تقتل في مسلسل صدفة عن طريق الخطأ.. أحداث الحلقة 3

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

شهد مسلسل صدفة إقبالا من قبل عشاق الدراما الرمضانية، ويتابع عشاق ريهام حجاج آخر أحداث مسلسل صدفة في الحلقة 3، الذي يعرض على فضائية الحياة، وCBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

 مسلسل صدفة الحلقة 3 

ويبحث عشاق النجمة ريهام حجاج، عن تفاصيل وأحداث الحلقة 3 من مسلسل صدفة، خاصة بعد انتهاء حلقة أمس على تورط ريهام حجاج والقبض عليها، بسبب فرح (نور إيهاب) التي اقنعاتها بإستلام المخدرات بدلًا منها، وبالفعل فرح تقنع صدفة بأنها أوقفت المخدرات وتطلب منها أن تستلم هي المخدرات عنها لأنها تقلل الجرعة تدريجيًا، ويتم القبض على صدفة أثناء استلام المخدرات من سائق التوك توك.

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إشادة من الجماهير.. الكوميديا تليق بالنجمة ريهام حجاج في مسلسل صدفة

ريهام حجاج تقتل عن طريق الخطأ.. مسلسلات رمضان 2024

ريهام حجاج تقتل عن طريق الخطأ.. تفاصيل وأحداث الحلقة 3 من مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.

أما عن باقي أحداث الحلقة 3 من مسلسل صدفة، اكتشف خالد الصاوي حقيقة خيانة ابنته ميار الغيطي لزوجها مع صديق عمره، ليكتشف خالد الصاوي بالفعل خيانته ابنته، التي حاولت ابنته الهروب من مواجهته لتسقط من الطابق الأعلى وتفارق الحياة.

دور ريهام حجاج في مسلسل صدفة

ظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديد ومميز وهو مسلسل صدفة، الذي اكتشف موهبتها الكوميديه والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي أعتاد الجماهير عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهو يقدم شخصية جديدة لـ ريهام حجاج والتي تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها.

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