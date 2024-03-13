دراما رمضان 2024.. مسلسل محارب يتصدر ترند مواقع البحث

اليوم العرض الأول من الحلقة 3 لـ مسلسل محارب الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

يعد مسلسل محارب واحد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر، ويعرض المسلسل يوميًا الساعة 9 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024

أحداث مسلسل محارب الحلقة 2

وبعد أحداث مسلسل محارب في الحلقة 2 تصدر المسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد تداول مشهد انتحار ناهد السباعي "زوجة محارب" التي رفض والدها "محمود البزاوي" الذهاب إلى محارب والوقوف معه في محنته.

ونشر حسن الرداد عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معدلات البحث عن مسلسله الجديد محارب بعد ساعات قليلة من تصدر التريند على فيس بوك واكس "تويتر سابقا" وجوجل تريند.

وقال حسن الرداد في منشور على صفحته الرسمية: "محارب يتصدر تريند مواقع التواصل بعد عرض الحلقة الثانية".

وينتظر جمهور مسلسل محارب أحداث الحلقة 3 لمعرفة مصير انتحار ناهد السباعي ومحارب.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 3

بدأت أحداث مسلسل محارب في اليوم الأول من رمضان حيث يعرض يوميًا طوال الشهر الكريم في التاسعة مساءً حصريًا على CBC

أما عن مواعيد الإعادة ستكون عبر قناة سي بي سي في الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً من اليوم التالي، ويعرض على cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل محارب الحلقة الثالثة

وسبق أن أعلنت شبكة قنوات cbc الفضائية عن عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد وناهد السباعي عن عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض مسلسل محارب على شاشة cbc العامة وcbc drama بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

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