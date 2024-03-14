الخميس 14 مارس 2024
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دعاء اليوم الرابع من رمضان 2024.. "يا ملجأي وملاذي في كل وقت"

دعاء اليوم الرابع
دعاء اليوم الرابع من رمضان 2024

يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء اليوم الرابع من رمضان 2024، الذي من خلاله يتقرب العبد إلى الله، وتصدر السؤال عن دعاء رابع يوم رمضان 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" أبرز الأدعية المستجابة في شهر رمضان، بالإضافة إلى نشر أدعية ما قبل الإفطار مستجابة.

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2024

  • اللهم أعني فيه على صيام رمضان وقيامه.
  • ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار.
  • اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع.
  • اللهم اجعل الحياة زيادةً لي في كل خير.
  • اللهم أَصْلِح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
  • اللهم اجعل الحياة زيادةً لي في كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل شر.
  • اللهم اهدِني وسدِّدني، اللهم إني أسألك الهدى والسدَاد.
  • اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.
  • اللهم يا مصرف القلوب، صرِّف قلوبنا على طاعتك.
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دعاء اليوم الرابع من رمضان الخميس 14-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

الأدعية المستجابة في شهر رمضان 2024

  • أسألك يا رب العالمين أن تتقبل مني في هذا الشهر صومي وصلاتي وقيامي وأعمالي الخالصة لوجهك الكريم يا رحمن يا رحيم.
  • يا من لا إله إلا أنت، يا ملجأي وملاذي في كل وقت، أسألك يا الله أن تشملني في رحمتك، وأن تنجيني من سخطك وعذابك، ولا تجعل هذا الشهر ينتهي إلا وأنت راضِ عني يا عزيز يا كريم.
  • يا سميع يا مجيب الدعاء، اكتب لنا في هذا الشهر استجابة لدعائنا وزوال لهمومنا وفرج لكروبنا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.
  • اللهم أعني على صيام شهر رمضان، وأدخلني فيه وأخرجني منه وأنا مشمولًا في رحمتك يا رحيم.
  • يا الله.. لا تحرمني في هذا الشهر من أن أتذوق حلاوة ذكرك، وجمال الذل إليك، وقربني إليك فأنا ليس لي سواك يا رب العالمين.

دعاء اليوم الرابع من رمضان الخميس 14-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

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إمساكية رمضان 2024

- الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان 2024.

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:20.

- الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:04، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:21.

- السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04، العشاء 7:21.

- الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و30 دقيقة، السحور 2:15، إمساك 4:15، الفجر 4:35، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:22.

الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و31 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:23.

- الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و33 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06، العشاء 7:23.

- الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و35 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:58، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07، العشاء 7:24.

- الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و37 دقيقة، السحور 2:10، إمساك 4:10، الفجر 4:30، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07، العشاء 7:25.

- الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و39 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:25.

- السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و40 دقيقة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26.

- الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و43 دقيقة، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27.

- الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و45 دقيقة، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28.

- الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و46 دقيقة، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28.

- الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و49 دقيقة، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29.

- الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و50 دقيقة، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:30.

- الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و52 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:47، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:30.

- السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و55 دقيقة، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13، العشاء 7:31.

- الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و56 دقيقة، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13، العشاء 7:32.

- الإثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و58 دقيقة، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33.

- الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33.

الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:15، العشاء 7:34.

- الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:35.

- الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:36.

- السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:36.

- الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقائق، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:37.

- الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:38.

- الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:39.

أدعية الصائم المستحبة عند الإفطار 

  • أتوسل إليك يا الله أن تعني على صوم هذا الشهر وقيامه كما تحب وترضى، ولا تجعلني من الغافلين فيه، وأعفو عني يا خير من يعفي عن عباده.
  • انتظرت قدوم هذا الشهر يا الله حتى ألجأ إليك لجوء المضطر المستغيث، ربي أُغلقت في وجهي كل الأبواب وليس لي إلا بابك، ولم أحد خيرًا من هذه الأيام حتى أرجوك أن تعفو عني وأن تمحو سيئاتي، وأن تجعل لي حظًا في غفرانك ورحمتك، فأنا عبدك وليس لي ملجأ سواك يا رحمن يا رحيم.
  • أتوسل إليك يا الله أن تجعلني في هذا الشهر من المقربين إليك ومن المستغفرين لك ومن الموفقين في تدبر آيات كتابك الكريم يا رب العالمين.
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