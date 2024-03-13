دعاء ثالث يوم رمضان 2024 مكتوب والأدعية المستحبة في شهر الصيام

تصدر السؤال عن دعاء ثالث يوم رمضان 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" أبرز الأدعية المستجابة في شهر رمضان، بالإضافة إلى نشر دعاء ما قبل آذان المغرب في رمضان.

دعاء ثالث يوم رمضان 2024

اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ.

امساكية رمضان 2024

دعاء ما قبل آذان المغرب في رمضان

- اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، يا من يكفي من كل أحد، ولا يكفي عنه أحد، يا أحد من لا أحد له، يا سند من لا سند له، انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وسدت الطرق إلا إليك، فكن لنا مما نحن فيه وأعنا علي ما نحن عليه، بجاه وجهك الكريم، وبحق محمد صلي الله عليه وسلم عليك آمين.

- اللهم إنى ادعوك الله وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك بأسمائك الحسنى كلها ماعلمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي ذنبي وتفرج كربي وتقضي دينى وتيسر امر.

- اللهم احفظنا من البلاء وأحفظنا من السلب بعد العطاء وقنا يامولانا شماتة الأعداء إنك رب الأرض والسماء، ربي ورب كل شيء، بيدك الملك وأنت على كل شئ قدير وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها خير نصير.

أدعية ما قبل الإفطار مستجابة

-اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.

-اللهم اهدني في هذا الشهر الكريم إلى صالح الأعمال، واقض فيه حاجتي، وتقبل دعائي يا كريم.

-اللهم اهدني في هذا الشهر وسددني يارب العالمين.

-اللهم اغفر لحينا ميتنا وأنظر لنا بعين الرحمة يارب.

-اللهم ارزقنا النعيم المقيم الذي لا يزول

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