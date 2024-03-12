الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

في اليوم الثاني من الشهر الكريم.. أدعية شهر رمضان مكتوبة

أدعية
أدعية

الدعاء من أهم وأكثر العبادات مواظبة وأهمية عند المسلمين في شهر رمضان  لذلك يبحثون عن أدعية شهر رمضان مكتوبة كي يكثروا منها على مدار اليوم خاصة وقت الإفطار وعند قيام الليل وصلاة الفجر.

في اليوم الثاني من الشهر الكريم.. أدعية شهر رمضان مكتوبة 

ننشر في التقرير التالي مجموعة متنوعة من أدعية شهر رمضان مكتوبة التي يمكن الدعاء بها على مدار يومكم في اليوم الثاني من الشهر الكريم.

أدعية شهر رمضان مكتوبة

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

 

لتهنئته بشهر رمضان.. الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بنظيره السورى

مسلسلات رمضان 2024.. السوشيال ميديا تحتفي بمسلسل امبراطورية ميم لإحسان عبدالقدوس

أدعية رمضان مكتوبة

 

ربِّ، أعنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانصرني ولا تنصر عليَّ، وامكر لي ولا تمكُرْ عليَّ، واهدِني، ويسِّر لي الهدى، وانصرني على مَن بغى علي.

 

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.

 

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. 

 

اللهم إني أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

 

أدعية شهر رمضان 2024 مكتوبة

 

اللهم إني أسألك فيه مِن الخير كلِّه، عاجلِه وآجِلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كلِّه، عاجلِه وآجلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم.

 

اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما في صدور العالمين.

اللهم اجعلني من المتمسكين بدينهم والمدافعين عنه في كل وقت يا رحمن يا رحيم

 

اللهم اجعلني في هذا الشهر من أحب الناس إليك واجعله سبب في قربي منك الدائم

 

هل هلال الشهر الكريم.. أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق

هل هلاله.. دعاء 1 رمضان 2024 وأفضل الأعمال في الصيام

 

txt

وزير التعليم يتفقد ديوان عام الوزارة ويهنئ العاملين بحلول شهر رمضان

txt

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير اوي 8 لاحمد مكي الحلقة 1

txt

الرئيس السيسى يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى بمناسبة رمضان

txt

توفير السلع بمعارض "أهلًا رمضان" فى أسوان وتوزيع وجبات للأسر الأولى بالرعاية

أدعية شهر رمضان مكتوبة ادعية شهر رمضان أدعية رمضان 2024 مكتوبة رمضان 2024 أدعية رمضان 2024

مواد متعلقة

إقبال كبير على معرض "خير مزارعنا لأهالينا" فى ثانى أيام شهر رمضان

إجازة وأجواء احتفالية مثيرة.. آسيا تستقبل أول أيام شهر رمضان.. اليوم

الأكثر قراءة

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

"المصريين الأحرار" يُدين الهجوم المسلح على دير قبطى جنوب إفريقيا ويطالب بضبط الجناة والقصاص

4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

صور

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل