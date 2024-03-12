لتهنئته بشهر رمضان.. الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بنظيره السورى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السوري بشار الأسد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، بأن الرئيسين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أعرب الرئيس عن تمنياته بالخير والأمان والاستقرار للشعب السوري الشقيق، وأن يحفظ المولى عز وجل الأمتين العربية والإسلامية من كل سوء.

ومن جانبه، ثمن الرئيس السوري الاتصال الكريم، متمنيًا أن يعود الشهر المعظم على مصر وشعبها بالرخاء والازدهار.