هل هلاله.. دعاء 1 رمضان 2024 وأفضل الأعمال في الصيام

بدأ الاستعداد لاستقبال شهر رمضان 2024 بعد اعلان معهد الفلك أن موعد رمضان الاثنين 11 مارس لذلك البحث عن دعاء 1 رمضان 2024 وأفضل الاعمال في الصيام.

نذكر في هذا التقرير دعاء 1 رمضان 2024 وأفضل الأعمال في الصيام مع الاستعداد لأداء صلاة التراويح من اليوم الاحد 10 مارس 2024.

دعاء 1 رمضان 2024

اللهم مع دخول شهر رمضان المبارك أسألك أن تكتب لي الخير والرضا والسعادة وراحة البال، وأن تكتب لي قبول العمل الطيب وألا تحرمني لذة الجزاء الحسن في الآخرة.

اللهم أعنى في هذا الشهر على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادى المضلين.

اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول، اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيني مِن النار.

اللهم اجعلني في هذا الشهر من أحب الناس إليك واجعله سبب في قربي منك الدائم

اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني.

اللهم بارِكْ لنا فيما رزقتنا، واغفر لنا وارحمنا.

اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكاها، أنت وليُّها ومولاها.

اللهم اجعلني من المتمسكين بدينهم والمدافعين عنه في كل وقت يا رحمن يا رحيم

أفضل الأعمال في الصيام رمضان 2024

جاء الكثير من الآراء للعلماء في أفضل الأعمال في الصيام رمضان 2024 ومنها قيام الليل كما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه.

قراءة القرآن حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعتُه الطعام والشهوة فشفِّعني فيه، ويقول القرآن: منعتُه النوم بالليل فشفِّعني فيه، قال: فيُشفَّعان

كذلك الاعتكاف فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان

ترك الغيبة والنميمة والمعاصي وهو ما ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.

إطعام الطعام وهو ما جاء فيه عن زيد بن خالد الجهني قال: قال صلى الله عليه وسلم: مَن فطَّر صائمًا كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء.

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