توفير السلع بمعارض "أهلًا رمضان" فى أسوان وتوزيع وجبات للأسر الأولى بالرعاية

تستكمل سلاسل معارض "أهلًا رمضان" بمراكز محافظة أسوان تقديم خدماتها للمواطنين من خلال توفير السلع الأساسية والإستراتيجية والغذائية بأسعار مخفضة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمواصلة تسخير كافة الإمكانيات خلال أيام شهر رمضان المعظم لتلبية المطالب الجماهيرية أولًا بأول.

ضخ كميات من كافة السلع بشكل يومى بـ"أهلًا رمضان"

وقال المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان،: بناءًا على تعليمات المحافظ يتم ضخ كميات من كافة السلع بشكل يومى داخل معارض " أهلًا رمضان " بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتوفيرها لأهالى المحافظة بشكل منتظم.

ولفت إلى أنه بالتعاون مع الجهات المعاونة يتم دعم المنافذ والمجمعات الإستهلاكية بالمواد الغذائية المتنوعية لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وبالتوازى مع ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بالتنسيق مع القطاع العسكرى بتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، بتوزيع 1050 كرتونة مواد غذائية بقرية فارس، فضلًا عن توفير 300 وجبة يوميًا للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين الوحدة المحلية والمجلس القومى للمرأة وبنك الطعام وجمعية نهر الخير.

وفى سياق آخر، كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة دراو كمال حلمى بسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية والعاجلة بشأن الشكوى الواردة من أهالى قرية الشطب والشيخ موسى، والمتعلقة بعدم إضاءه الطريق الزراعى أسوان / القاهرة فى المسافة بين " الكيلو ٣٥ إلى الكيلو ٤٠ " مما يؤدى إلى تكرار وقوع العديد من الحوادث.



وقد أكد رئيس مركز ومدينة دراو، بأنه تم التفاعل السريع مع الشكوى بناءًا على تعليمات محافظ أسوان، موضحًا بأنه تم إصلاح العطل وتركيب قطع غيار بديلة بعدد من أعمدة الإنارة لمسافة ٥ كم بطريق أسوان / القاهرة الزراعى، وتم إضاءة الطريق بشكل منتظم فى المسافة سالفة الذكر.