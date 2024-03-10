أقبال كبير على شراء "دوارق وخدديات ومفروشات رمضانية" في أسوان

تحرص العديد من الأسر الأسوانية على تقديم مجموعة من المشروبات على مائدة الأفطار خلال شهر رمضان الكريم، ولذلك تجد الكثير من المجال التجارية تعرض مجموعة كبيرة من أشكال أطقم الدوارق والأكواب والمعروضات فى الأسواق الأسوانية، وتتميز باشكالها والوانها المبهجة والمستحدثة عن التقليدية، لذلك تحظي بأقبال عالى جدًا على شرؤها.

المعروضات “الرمضانية بالأسواق”

ونستعرض في “الدستور” أبرز المعروضات في أسواق أسوان قبل بداية شهر رمضان والتي عليها أقبال كبير في الشراء .

وخلال جولة بالأسواق وعبر المحال التجارية يتم بيع “الدوراق والأكواب” التي تتميز بالوان زاهية، والكتابات المطبوعة عليها والتى من أبرزها “اهلا رمضان، مرحبًا رمضان، ورمضان كريم”، بالإضافة إلى اشكال الخيامية، وبعض الشخصيات الرمضانية البارزة مثل "فنانيس" وغيرها.

رصد حركة البيع والشراء فى الأسواق

قال أحدى بائعو أطقم "دوراق رمضان" فى أسواق أسوان، إن أطقم "الدوارق " مميزة جدًا لدى الأهالى ويفضلوا شرؤها ضمن المستلزمات التى يستعدوا بها لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأضاف لـ"الدستور" أن أطقم "الدوراق الرمضانية" حققت نسبة بيع عالية منذ أول يوم من افتراشه للمستلزمات، وأن الطقم الواحد منها مكون من 4 أكواب ودورق وصينية وجميعهم يتزينوا بعبارات معبرة عن استقبال الشهر الكريم، أبرزها "اهلا رمضان"، "رمضان كريم" وغيرها، وسعرها يتراوح 70 جنيهًا.

وأوضح أن أطقم "الدوراق الرمضانية" تستخدم لوضع العصائر والمشروبات خلال الشهر الكريم، ولكنها نظرًا لاشكالها والوانها المبهجة عند وضعها على اي سفرة تعطى شعور مميز يشعر الاهالى بأجواء حلول شهر الخير، وانها انواع مستحدثة ومختلفة عن الدوارق المعروفة قديمًا.

وأشار إلى أن أطقم "الدوراق الرمضانية" لم تكن من المستلزمات التى يتم تداولها لأول مرة بالموسم الرمضاني الحالى، ولكنه كان يتم تداولها فى الأسواق ايضًا خلال العام الماضي ومع كل عام تحقق نسبة جيدة فى البيع.

بينما قال احد بائعو المفروشات فى أسواق أسوان، إن تحظى الخداديات الرمضانية بنسبة بيع عالية في الاسواق، حيث انها تعتبر من المشتريات المميزه لدي الأهالي التي يزينوا بها منازلهم لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح لـ"الدستور" تنوعت اشكال الشخصيات الكرتونية الرمضانية المطبوعة على الخدديات والتى من أبرزها فطوطة، والفنانيس برفقة كلمة رمضان كريم، وبوجي وطمطم، لافتًا إلى أن سعرالواحدة منها 20 جنيهًا للواحدة، وأن هذا السعر ليس ثابت لدى جميع التجار فكل واحد منهم يحدد علي حسب جودته.

وبالنسبة للمفارش الرمضانية، كشف أحد اصحاب محال الأقمشة، إن حققت مفارش الخيامية بمختلف الوانها نسبة بيع جيدة بأعتبارها ابرز الأشكال المفضلة للأهالى ليزينوا بها أطقم الانتريهات والأركان بالمنازل تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وحول الاسعار، لفت لـ"الدستور" أن تباينت الاسعار، ولكن تبدأ من 100 جنيهًا، وأن كل سيدة تحدد الكمية التي تقوم بشراءها على حسب عدد امتار الانتريه أو الركنة الخاصة بها، ومنهن ايضًا يستخدم هذه الاقمشة مفرش للسفرة أو الارضيات لتزين المنزل خلال الشهر الكريم.

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