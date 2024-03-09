إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بأسوان

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة وتوكتوك، مساء اليوم السبت، بطريق قرية الرغامة بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز كوم أمبو شمال أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوكتوك بطريق قرية الرغامة التابعة لدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.