محافظ أسوان يوجِّه بالإسراع فى تنفيذ مشروع مصرف السيل

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته الفورية برفع أي مخلفات أو قمامة أولًا بأول من مصرف السيل، مع الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع لتغطية المصرف، والذي يعتبر حلًا جذريًا لهذه المشكلة، حيث تم تنفيذ 40% من هذا المشروع الحيوي الذي يصل طوله إلى 2530 مترًا، وبتكلفة 365 مليون جنيه، ومن المقرر نهو المشروع بنهاية العام الحالي، ما يسهم في إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة، ومنها منطقة الحكروب.

جاء ذلك عقب عرض شكوى أهالي منطقة "الحكروب" من انتشار القمامة والمخلفات بالترعة المارَّة بمنطقة "الحكروب" وعلى جانبيها.

وأكد محافظ أسوان أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي سيحقق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث، فضلًا عن توفير متنفس ترفيه لمواطني شرق المدينة باستغلال المساحات الناتجة من التغطية في نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية، وهو الذي يتكامل مع تشغيل كوبري السيل العلوي للسيارات والمشاة، واستكمال مشروع رصف ورفع كفاءة طريقي كيما والسماد، بطول 8 كم.