الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجِّه بالإسراع فى تنفيذ مشروع مصرف السيل

جانب من المشروع
جانب من المشروع

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته الفورية برفع أي مخلفات أو قمامة أولًا بأول من مصرف السيل، مع الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع لتغطية المصرف، والذي يعتبر حلًا جذريًا لهذه المشكلة، حيث تم تنفيذ 40% من هذا المشروع الحيوي الذي يصل طوله إلى 2530 مترًا، وبتكلفة 365 مليون جنيه، ومن المقرر نهو المشروع بنهاية العام الحالي، ما يسهم في إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة، ومنها منطقة الحكروب. 

جاء ذلك عقب عرض شكوى أهالي منطقة "الحكروب" من انتشار القمامة والمخلفات بالترعة المارَّة بمنطقة "الحكروب" وعلى جانبيها. 

وأكد محافظ أسوان أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي سيحقق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث، فضلًا عن توفير متنفس ترفيه لمواطني شرق المدينة باستغلال المساحات الناتجة من التغطية في نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية، وهو الذي يتكامل مع تشغيل كوبري السيل العلوي للسيارات والمشاة، واستكمال مشروع رصف ورفع كفاءة طريقي كيما والسماد، بطول 8 كم. 

محافظ أسوان توجيهات تغطية مصرف السيل رفع المخلفات شكوى

مواد متعلقة

لأنشطة متنوعة.. "أوقاف أسوان" تطلق قافلة دعوية بقرية غرب

حريق فى 3 محال بأسوان.. ماس كهربائى السبب

محافظ أسوان يلتقى ممثلى التجار والجزارين

محافظ أسوان يشدد على الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وتوفير السلع

تخفيضات تصل لـ 30 %.. أماكن معرض "أهلًا رمضان" فى أسوان

10 مصابين فى حادث تصادم شمال أسوان

نائب محافظ أسوان تتفقد المشروعات الخدمية فى إدفو

محافظ أسوان يتفقد قافلة الكشف على العيون.. ويشيد بجودة الخدمات

الأكثر قراءة

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

تفاصيل مفاجأة شيكابالا لـ"عبدالله السعيد" فى نهائى كأس مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

كشف لغز العثور على طفلة ملقاة على سلم عقار بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

د.كريمة الحفناوى

مطالب النساء فى اليوم العالمى للمرأة

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى