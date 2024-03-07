الخميس 07 مارس 2024
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محافظات

محافظ أسوان يتفقد قافلة الكشف على العيون.. ويشيد بجودة الخدمات

اللواء أشرف عطية،
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قافلة مؤسسة بصيرة للكشف على أمراض العيون بمركز قدري عثمان بمنطقة المحمودية، تحت مظلة المبادرة الإنسانية "الناس لبعضهم". 

ورافق محافظ أسوان منى أحمد، مدير قطاع المسوحات الطبية بالمؤسسة، والدكتور عز الصادق، مستشار المحافظة لتنمية المجتمع ومنسق المبادرة، فضلًا عن القيادات التنفيذية المختصة. 

وتفقد محافظ أسوان للخدمات الطبية المتكاملة بالقافلة

وأثناء تفقده فعاليات القافلة، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجودة الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة داخل القافلة من توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات وعمليات جراحية وتسليم النظارت، مع إجراء العمليات بالمجان. 

وأكد على التنسيق المتواصل بين المحافظة وكل الجهات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى، ومن بينها مؤسسة بصيرة التى تعتبر نموذجًا يحتذى به لمساندة الجهود الحكومية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، تواكبًا مع المبادرات المتتالية للرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية. 

كما حرص محافظ أسوان على الاستماع للمطالب الجماهيرية من المواطنين الذين التقى بهم، مكلفًا المسئولين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للإمكانيات المتاحة. 

فيما أوضحت منى أحمد، مدير قطاع المسوحات الطبية بالمؤسسة، أنه يتم عمل مسح طبى لأطفال المدارس فى مجال أمراض العيون لعدد 10 آلاف طالب من طلاب المدارس الابتدائية بمركزي أسوان ودراو، مع تنظيم قوافل طبية للكشف على أمراض العيون للمواطنين من كل الأعمار وأطفال الحضانات، وكذا التوعية للمشرفات والرائدات الريفيات والمدرسين بمدارس التربية الخاصة. 

ولفتت إلى أن مؤسسة بصيرة نجحت فى إجراء 284 عملية لجراحات العيون بالمجان لأهالى قرى المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية. 

وأشارت منى أحمد إلى أن العمليات الجراحية خلال الفترة الماضية شهدت تنوعًا بين إزالة مياه بيضاء وظفرة وكيس دهنى وياج، وهو الذى تزامن مع توقيع الكشف الطبى لـ26 ألفًا و500 مواطن ومواطنة بالقوافل الطبية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة. 

وأوضحت أن عدد ما تم إجراؤه من عمليات جراحية وصل إلى 5 آلاف عملية جراحية للعيون، وتم صرف نظارات طبية لعدد 3866 شخصًا، كما تم صرف علاج لـ2500 شخص.

اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
محافظ أسوان قافلة طبية الناس لبعضهم الكشف الطبى العيون

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