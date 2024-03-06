الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

دورة تدريبية لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات بأسوان

جانب من الدورة
جانب من الدورة

افتتحت فاطمة إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، فعاليات الدورة التدريبية المتعلقة بكيفية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب وزيادة سلسلة البرامج التدريبية الهادفة لكيفية زراعة أسطح المنازل، والزراعة المائية، وزراعة عيش الغراب "الماشروم"، وتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعى. 

جاء ذلك بحضور د.نيرة يحيى سليمان، قسم الاقتصاد بالمركز، ود.محمد فتحى بقسم الخضر، والدكتور هانى محمد بقسم الحشرات، وبالتنسيق مع وحدة التنمية المستدامة، وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة. 

جاء ذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان والمركز القومى للبحوث، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

التعاون البناء والمتواصل بين محافظة أسوان والمركز القومى للبحوث

من جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتعاون البناء والمتواصل بين محافظة أسوان والمركز القومى للبحوث، وهو الذى تجسد فى توقيع بروتوكولات تعاون للاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للمركز واستثمارها لدعم الجهود المبذولة؛ لبحث ومعالجة المشكلات الزراعية والصناعية والعمل على تحسين السلالات واستقدام أصناف جديدة من الزراعات التى تتناسب مع الظروف المناخية والبيئية للمحافظة. 

ولفت إلى أهمية دور المركز فى زيادة الإنتاج الزراعى، خاصة فى مجال التمور وزراعة النخيل التى تشتهر بها المحافظة؛ مما يسهم فى تحقيق الريادة بإنتاج أصناف عالية الجودة وقادرة على التنافسية سواء على المستوى المحلى أو التصدير للأسواق العالمية.

السكرتير العام فعاليات الدورة التدريبية إعداد دراسات الجدوى المشاريع الصغيرة

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