بحضور وزيرة الثقافة.. ختام فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولي.. اليوم

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات الدورة الـ28 لسمبوزيوم أسوان الدولى.

ويشارك في فعاليات الدورة الـ28 لسمبوزيوم أسوان الدولي، عدد من النحاتين الذين أبدعوا في انتاج عدد من القطع الفنية المبهرة المعتمدة في صناعتها على خامة الجرانيت الأسواني وغيرها من الخامات.

وسبق فعاليات ختام الدورة الـ28 لسمبوزيوم أسوان الدولي، إبداع النحاتين المشاركين في تنفيذ المنحوتات والقطع الفنية على مدار الأيام السابقة داخل إحدى ساحات الفنادق الشهيرة على مستوى محافظة أسوان.

ختام الدورة الـ28 لسمبوزيوم أسوان الدولى



ويتضمن برنامج ختام الدورة الـ28 لسمبوزيوم أسوان الدولى التالي، جولة تفقدية للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان لتفقد ورش الأعمال الفنية المشاركة بالسمبوزيوم أمام ساحة أحدى الفنادق الشهيرة فى مدينة أسوان، وذلك في الثالثة والنصف مساءً.



بينما يبدأ الحفل الختامي للدورة الـ28 لسمبوزيوم أسوان الدولي فى الخامسة مساءً، بنفس الفندق الذي ضم ورش الأعمال الفنية المشاركة بالحدث العالمى.

يذكر أن سيمبوزيوم أسوان للنحت يعتبر أحد أهم الملتقيات الفنية الدُولية للنحت، حيث يرجع تاريخ تأسيسه لعام 1996، واسسه الفنان التشكيلي العالمى الراحل "آدم حنين".

وتشهد محافظة أسوان بشكل سنويًا أقامة فعاليات السمبوزيوم، حيث أنه يهدف إلى إحياء فن النحت على الجرانيت، وذلك من خلال دعوة فنانين عالميين يتشاركون مع المحليين والحرفيين، لإنتاج قطع فنية في ورش تُعقد لمدة شهرين قبل انطلاق السيمبوزيوم.



وأطلق مشروع المتحف المفتوح للسيمبوزيوم، بمنطقة الشلال، نظرًا نجاح دورات السيمبوزيوم، ليضم الأعمال النحتية من نِتاجِ دوراتهِ المُتعاقبة، والتي تخطت اعمالها الفنية أكثر من 200عمل نحتي لكبار النحاتين من مختلف دول العالم، والذي تم إدراجه فى المزارات السياحية.