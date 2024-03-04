شخصيات "الفنانيس" الأعلى مبيعًا فى أسواق الفوانيس الرمضانية بأسوان (صور)

تنوعت أشكال الفوانيس الرمضانية المعروضة بالأسواق الأسوانية بالموسم الرمضاني الحالى، حيث أن كان هناك العديد من الأشكال الكرتونية المفضلة لدي الأطفال، بجانب الأنواع الشعبية التقليدية، والاركيت وغيرها، وجميعها تخطف الأنظار لأنها تعد أبرز وسائل البهجة التى نستقبل بها الشهر المعظم الذى ننتظره من العام للآخر.

الشخصيات الكرتونية المعروفة بــالـ "فنانيس" الأعلى مبيعًا

وحققت فوانيس الشخصيات الكرتونية المعروفة بالـ"فنانيس" شهره عالية جدًا فى سوق مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، نظرًا لتفضيل عدد كبير من الأطفال لها، ولم يخلو أى مكان سواء المحال التجارية أو البائعين المفترشين وسط السوق من افتراشها ضمن البضائع الرمضانية الاساسية، حتى أن نسبة بيعها تخطت جميع الاشكال الأخرى من الفوانيش سواء البلاستيكية أو الاركيت المعتمدة فى صنعها على خامة الخشب.

وترصد "الدستور" أسعار فوانيس رمضان، وأبرز الأشكال والشخصيات الكرتونية التى تحظى بأقبال خلال الموسم الحالى:

قال أحد بائعو الفوانيس فى سوق كوم أمبو، إنه بدء الافتراش لبيع الفوانيس منذ عدة أيام، وأنه مع هذا التوقيت يبدأ فى كل عام، إلا أن اسعارها اختلف بشكل كبير جدًا فى الأسعار والأشكال عن العام السنة الماضيه.

وأضاف لـ"الدستور" أن حركة الإقبال على شراء الفوانيس الرمضانية كانت ضعيفة مقارنة بالمواسم الماضية، حيث أنه يعمل فى مجال بيع الفوانيس منذ عدة سنوات، وأنه خلال اول فترات عمله كانت الأسعار تختلف كثيرا عن الوقت الحالى وأغلى فانوس كان يبلغ سعره 20 جنيهًا.

وحول أسعار الفوانيس الرمضانية خلال هذا الموسم، أوضح أن أسعار الفوانيس المصنوعة على بالشخصيات الكرتونية تتراوح سعرها مابين 130 جنيهًا لـ 200 جنيهًا، وأبرزها بوجى وطمطم، وعرائيس المعروفة تلفزيونيًا بأسم "الفنانيس" بجميع شخصيتهم، وتعتبر أعلي نسبة مبيعًا فى السوق، بجانب اشكال أخرى غيرها.

وتابع أن أسعار الفوانيس المعدن الكبير التى تستخدم كزينة فى الشوارع أو شرفات المنازل سعرها 400 جنيهًا، وهناك أنواع شعبيه ومايميزها أنها ليست باهظة الثمن وسعرها فى متناول الجميع بجانب الوانها زاهية، حيث يتراوح سعرها من 10 لـ50 جنيهًا، وتحظى بنسبة متوسطة للأقبال ايضًا.

الفوانيس

الفوانيس

الفوانيس

الفوانيس

الفوانيس

الفوانيس