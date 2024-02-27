"أهو جه يا ولاد".. شوارع وأسواق أسوان تستقبل رمضان بالزينة والأنوار (صور)

“الكبير أوي، فطوطة، فنانيس، بكار وصحبته رشيدة، بسنت ودياسطى" جميعها شخصيات كرتونية اشتهرت فى الموسم الرمضاني، بجانب الخيامية ومجموعة من الفوانيس تتوسطها كلمة “رمضان كريم” بأنوار مضيئة بأشكال مختلفة انتشرت فى أسواق كوم أمبو، شمال أسوان التي تعد من أكبر الأسواق التجارية على مستوى المحافظة.

أسواق الزينة الرمضانية

وامتلأت أسواق كوم أمبو بأصوات الأغنيات الخاصة بشهر رمضان المعظم وأبرزها "رمضان جانا وفرحنا به" التى أضافت بهجة وسعادة بالغة لكل المارة والمتوافدين على الأسواق لشراء مستلزمات الشهر الكريم للاستعداد والتجهيز بشكل جيد لاستقباله.

وتباينت أسعار الزينة والطبول على حسب أشكالها وأحجامها، إلا أن أسعارها لم تختلف عن الأعوام الماضية بشكل كبير، إلا أنها زاد سعرها بفوارق قليلة من الجنيهات.

وقال حسين محمد، أحد بائعي الزينة فى سوق كوم أمبو إنه بدأ فى افتراش وبيع مستلزمات شهر رمضان من الزينة منذ عدة أيام، ويستمر حتى أول أيام الشهر الكريم.

أضاف لـ"الدستور" أنه ما زال حتى الوقت الحالى الإقبال على الشراء يصنف متوسطًا وأن أسعار هذا العام لم تختلف كثيرًا عن العام السابق، حيث تراوحت الزيادة فى أسعار الزينة نحو 5 جنيهات.

حول أسعار الزينة والطبول وعقود الإضاءة، أوضح أن أسعار الزينة تبدأ من 10 جنيهات لـ40 جنيهًِا حسب عدد الأمتار، بينما وصل سعر التابلوهات الخشبية التي تنوعت رسومات الشخصيات الكرتونية عليها وأبرزها فنانيس ويتم تعليقها كزينة 40 جنيهًا وعقود الإمضاء بمختلف رسوماتها واستيكر بكار ورشيدة الذي يتم تعليقه علي الحائط سعره 20 جنيهًا والطبول المرسومة عليها الشخصيات الكرتونية سعرها 25 جنيهًا وبلغ سعر فروع الإضاءة ما بين 35 و 50 جنيهًا.

جانب من أسواق الزينة الرمضانية

جانب من أسواق الزينة الرمضانية

جانب من أسواق الزينة الرمضانية

جانب من أسواق الزينة الرمضانية

جانب من أسواق الزينة الرمضانية

جانب من أسواق الزينة الرمضانية