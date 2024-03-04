محافظ أسوان يشارك فى اجتماع جمعية شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

تنسيق متواصل ومستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية

من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن هناك تنسيقًا متواصلًا ومستمرًا مع وزارة البترول والثروة المعدنية لاستكمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمختلف المناطق السكنية والأنشطة التجارية فى ظل سياسة الدولة تحت قيادة ربان سفينتها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل داخل الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من أجل توفير هذه الخدمة الحيوية والهامة للمواطنين لما تمثله من جودة عالية وآمنة.