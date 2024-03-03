مديرية العمل بأسوان تنظم ندوة تثقيفية حول مفهوم السلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية العمل بأسوان، بإشراف من فوزى صابر مدير المديرية، ندوة تثقيفية حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها، وكيفية تفعيل خطة الطوارىء على أرض الواقع والحريق، وشرح للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والسلبية الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية، وتقييم المخاطر، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في المستشفى، بإشراف المهندس فارس عبدالعزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان والمهندس طه فتحى بمستشفى أسوان الجامعي.

وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات وزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم الندوات التعريفية الهادفة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في القطاع الصحي.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية عدد من الأطباء وطاقم التمريض في المستشفى.