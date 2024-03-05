الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يكرمان "النحاتين" بحفل ختام مهرجان سمبوزيوم

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

كرمت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الفنية التى أنتجتها الدورة الحالية للمهرجان والتى بلغت 12 عملا فنيا للفنانين المصريين والأجانب وهم: خوسية كارولوس من أسبانيا، وميخائيل سو بوليفا من روسيا، وشيان وسيهوا من الصين، وفيكتور كوباكز من بولندا، وماركوس هاريس من إنجلترا، ومن مصر ماجد ميخائيل، وزينب صبحى، وترا أنطوان، وشروق هلال، فضلًا عن المشاركين فى الورشة منة عبدالرازق، وميرنا إسحاق، والدكتورة نيفين خفاجى.

جاء ذلك على هامش ختام الدورة الـ 28 من مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى بحضور الدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان المهندس أكرم المجدوب قوميسير عام السمبوزيوم.

سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت

أكدت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، أن سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت يعد واحد من أهم الملتقيات الإبداعية فى مصر والعالم، ويجسد معزوفة متفردة بهويتها، صاغتها أنامل مبدعين أتوا من كل العالم ليتلمسوا خطى المصرى القديم الذى لا تزال أعماله شامخة في المتاحف والمعابد، وشاهدة على حضارة علمت ولا تزال تعلم العالم الثقافة والفنون.

وقدمت الوزيرة، شكرها لمحافظ أسوان لدعمه الدائم والمستمر لجميع أنشطة وفعاليات وزارة الثقافة، وأيضًا الشكر للجنة العليا للسمبوزيوم ولجميع القائمين عليه بصندوق التنمية الثقافية لمساهتهم فى وصول الرحلة الإبداعية بتنفيذ قطع نحتية مميزة تجمع بين التعبير الحديث والتأثير العميق للفن القديم بمساعدة حرفيين مهرة، ورثوا الفن بالفطرة، وتناقلوه عبر آلاف السنين ليسجلوا صفحة جديدة فى كتاب الفن الخالد.

فيما أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن أسوان يسعدها إستضافة هذا الحدث العام على أرضها بإعتبارها مركز لتلاقى الحضارات والثقافات، فأسوان تعتبر أول حاضنة لمهرجان سمبوزيوم يتم تأسيسه على المستوى القومى والإقليمى منذ عام 1996 على يد الفنان التشكيلي العالمى الراحل آدم حنين، وليستمر ضمن أبرز الأحداث الفنية والثقافية والتنويرية حيث تحتضنه أرضها الطيبة، فعروس المشاتى كانت ومازالت منبعًا للتراث الإنسانى الأصيل، مشيرًا إلى أن إحتفالنا اليوم بختام الدورة الـ 28 لسمبوزيوم أسوان الدولى يجسد إهتمام وزارة الثقافة والدولة بالإبداع الفنى والتنويرى، ويؤصل لفن من الفنون العريقة، وهو "فن النحت على الجرانيت" ليصبح ملتقى للفنانين والمبدعين لهذا الفن من جميع أنحاء العالم، ولتتحول أسوان إلى مزار ومقصد لكبار النحاتين.

وأشار أشرف عطية، إلى أنه تم التنسيق مع الدكتورة نيفين الكيلانى لرفع كفاءة وتطوير المتحف المفتوح بالشلال، والذى يؤصل لفن النحت على الجرانيت ليحمل إستثمارًا فنيًا وإبداعيًا وسياحيًا فى المستقبل القريب، لاسيما أنه يضم أكثر من 350 منحوتة لـ 150 فنانا، وبالتالى يصبح له كيان إدارى ومالى وفنى تمهيدًا لوضعه على الخريطة السياحية، وهو الذى يتكامل مع حرصنا على وضع الأعمال الفنية للسمبوزيوم ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية.

وقد اختتمت الفعاليات بتقديم عرض فنى لفرقة أسوان للفنون الشعبية، أعقبه قيام وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير للمكرمين من العمال وشركاء النجاح المساهمين فى نجاح دورات السمبوزيوم السابقة، علاوة على الفنانين المشاركين فى الدورة الحالية.

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وزيرة الثقافة محافظ أسوان الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولى فعاليات النحاتين

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