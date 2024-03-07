الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يلتقى ممثلى التجار والجزارين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، من التجار وأصحاب محلات الجزارة بضرورة العمل لصالح المواطن الأسوانى، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهله من خلال توفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وتحقيق هامش ربح مناسب لهم بعيدًا عن أى مغالاة لمواجهة محاولات الاحتكار وغلاء الأسعار وضبط الأسواق والتصدى بحزم لجشع بعض التجار. 

وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية المطالب الجماهيرية بشكل مستمر. 

جاء ذلك أثناء اللقاء الذى جمع بين محافظ أسوان وممثلى التجار وأصحاب محلات الجزارة، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، بالإضافة إلى مسئولى الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك. 

 

محافظ أسوان: نقدر ونحترم كل من يسعى إلى تحقيق الصالح العام للمواطن 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أننا نقدر ونحترم كل من يسعى إلى تحقيق الصالح العام للمواطن الأسوانى لتلبية مطالبه وإحتياجاته من السلع الأساسية بزيادة وضخ كميات مناسبة منها وتوفيرها بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية والأسرية الحالية. 

وشدد على التنسيق المستمر بين مديرية التموين وكافة الأجهزة الرقابية لتكثيف الحملات التموينية المفاجئة على مختلف الأنشطة التجارية، وإتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه الغير ملتزمين. 

محافظ أسوان لقاء التجار أصحاب محال الجزارة تخفيف الاعباء

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