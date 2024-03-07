10 مصابين فى حادث تصادم شمال أسوان

أُصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة "توك توك"، مساء اليوم الخميس، وذلك بطريق قرية الرغامة شرق، التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف؛ لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة "توك توك" بطريق قرية الرغامة شرق التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءها، وإزالة آثاره من الطريق لحماية المارّة والحفاظ على أرواحهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.