أهالي قرية الكلح في أسوان يشكرون الرئيس السيسي على "حياة كريمة"

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمواصلة تنظيم الجولات الميدانية الهادفة لمتابعة معدلات الإنجاز والتنفيذ بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" بكل قطاعات العمل العام.

قال اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد ورئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة، إن أعضاء الوحدة قاموا بجولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية بقرية الكلح غرب التابعة لمركز إدفو لخدمة 87 ألف نسمة داخل 8 توابع، حيث تم نقل توجيهات محافظ أسوان بالإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات المختلفة، والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، ومن بينها محطات الرفع بكوم الأمير وعزبة المصري وكلح القارة، مع القيام بالتشغيل التجريبي لأي مشروع، ويتم الانتهاء منه حتى يجنى المواطنين ثمار هذه الجهود وسلسلة النجاحات.

جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية بقرية الكلح

أوضح أن توازي مع ذلك الاستماع لمطالب ومقترحات المواطنين، والتعرف على مدى الاستفادة والعوائد التي تعود عليهم من خلال المشروعات الجارية بقريتهم بإجمالي 36 مشروعا، جرى الانتهاء من 15 مشروعا منها، ودخولهم حيز التشغيل التجريبي وهي مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف، ومكاتب البريد، وتبطين الترع، والوحدة الصحية، والمدارس، ومراكز شباب.

فيما أعرب أهالي القرية عن سعادتهم بحصولهم وتلقيهم للخدمات المختلفة من مكان واحد، ما وفر عليهم الجهد والوقت، وهو ما يتم داخل مجمع الخدمات الحكومية، والذي يقدم الخدمات البريدية والتموينية والتضامنية، بالإضافة إلى أعمال المجلس القروى، مقدمين شكرهم لرئيس الجمهورية راعي المبادرة لما قدمته وتقدمه لهم من خدمات إنسانية جليلة ساهمت فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي سياق آخر، كان قد اصدرت محافظة أسوان، بيانات رسميًا يوضح استقبال الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إحدى الرسائل التي، والمتعلقة بشكوى المواطنين المترددين على طريق "السادات" بمدينة "أسوان" من قلة وعدم كفاية وسائل المواصلات المترددة على الطريق، ما يشكل عبئًا عليهم في التنقل.



مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة