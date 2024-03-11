الإثنين 11 مارس 2024
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محافظات

أشرف عطية: إضاءة الطريق الزراعى بشكل منتظم لمسافة 5 كم بطريق "أسوان - القاهرة"

أعمال التركيب
أعمال التركيب

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة دراو كمال حلمى بسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية والعاجلة بشأن الشكوى الواردة من أهالى قرية الشطب والشيخ موسى، والمتعلقة بعدم إضاءة الطريق الزراعى أسوان / القاهرة فى المسافة بين "الكيلو ٣٥ إلى الكيلو ٤٠" مما يؤدى إلى تكرار وقوع العديد من الحوادث.

إصلاح العطل وتركيب قطع غيار بديلة بعدد من أعمدة الإنارة

وأكد رئيس مركز ومدينة دراو أنه تم التفاعل السريع مع الشكوى بناءً على تعليمات محافظ أسوان، موضحًا أنه تم إصلاح العطل وتركيب قطع غيار بديلة بعدد من أعمدة الإنارة لمسافة ٥ كم بطريق أسوان / القاهرة الزراعى، وتمت إضاءة الطريق بشكل منتظم فى المسافة سالفة الذكر.

فى سياق آخر أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لوكيل وزارة الرى المهندس محمد على لسرعة التعامل مع الشكوى التى وردت على مواقع التواصل الإجتماعى من بعض المواطنين بقرية البراعم من عدم وصول مياه الرى نتيجة تعطل المحطة رقم 8 بمشروع وادى النقرة التابع لمركز ومدينة نصر النوبة.

وقد أفاد وكيل وزارة الرى بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، فقد تمت المتابعة الميدانية والتواجد الفورى فى موقع الشكوى حيث تبين أن محطة رقم 8 غير معطلة، وتعمل بالطاقة والكفاءة المطلوبة لرى الأراضى بزمام 10 آلاف و350 فدانا، وتصرف المحطة 6.60 م3/ ث، كما اتضح أيضًا أن الأراضى الزراعية الواردة بالشكوى خارج الزمام وهى عبارة عن تعديات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ولفت إلى أنه بالنسبة لأراضى قرية البراعم فإنه يتم توفير مياه الرى لها من محطة رقم 7، وهى تعمل أيضًا بالطاقة والكفاءة المطلوبة، وأن عملية الرى للزراعات المختلفة تسير بحالة جيدة ومنتظمة. 

محافظ أسوان شكوى أهالي دراو إضاءة الطريق الزراعي

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