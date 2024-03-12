الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إقبال كبير على معرض "خير مزارعنا لأهالينا" فى ثانى أيام شهر رمضان

معرض خير مزارعنا
معرض خير مزارعنا لأهالينا

شهد معرض "خير مزارعنا لأهالينا"، خلال ثاني أيام رمضان، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من سلع ومواد غذائية. 

وأكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ، أن الإقبال يعكس ثقة المواطنين فيما يتم عرضه من سلع ومواد غذائية داخل المنافذ الثابتة والمتحركة، مشيرا إلى توجهيات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته للمعرض السبت الماضي، حيث أكد ضرورة استمرار ضخ السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون وبجودة عالية مع العمل على خفض الأسعار.

وأضاف صالح أن المعرض مقام على مساحة ،1500 وبه أكثر من 70 منفذا لعرض أكثر من 200 سلعة ومنتج غذائي بتخفيضات تبدأ من 20%‎ وتصل في بعض السلع والمنتجات إلى 50‎%، والمعرض يعد من أكبر المعارض من حيث جودة المعروض والأسعار لخدمة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

 وكان وزير الزراعة قد قام السبت الماضي بزيارة مفاجئة إلى المعرض للاطمئنان على توفير السلع للمواطنين والالتزام بخفض الأسعار لرفع العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن معرض خير مزارعنا لأهالينا للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان مفتوح أمام الجمهور يوميا، من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وحتى نهاية شهر رمضان، بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي أمام نادي الصيد.

 

الزراعة معرض خير مزارعنا لأهالينا يشهد إقبالا المواطنين خلال ثاني أيام شهر

مواد متعلقة

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

مؤلفو «روايات مصرية للجيب»: إقبال غير مسبوق رغم ارتفاع الأسعار

رولا عادل تشارك بـ"أوليسيا" في معرض الكتاب: أردت تقديم صنوف الأدب الروسي

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| تقارير إماراتية.. ارتفاع تحويلات المصريين فى الإمارات بفضل السعر العادل للجنيه

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير اوي 8 لاحمد مكي الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟