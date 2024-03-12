إقبال كبير على معرض "خير مزارعنا لأهالينا" فى ثانى أيام شهر رمضان

شهد معرض "خير مزارعنا لأهالينا"، خلال ثاني أيام رمضان، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من سلع ومواد غذائية.

وأكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ، أن الإقبال يعكس ثقة المواطنين فيما يتم عرضه من سلع ومواد غذائية داخل المنافذ الثابتة والمتحركة، مشيرا إلى توجهيات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته للمعرض السبت الماضي، حيث أكد ضرورة استمرار ضخ السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون وبجودة عالية مع العمل على خفض الأسعار.

وأضاف صالح أن المعرض مقام على مساحة ،1500 وبه أكثر من 70 منفذا لعرض أكثر من 200 سلعة ومنتج غذائي بتخفيضات تبدأ من 20%‎ وتصل في بعض السلع والمنتجات إلى 50‎%، والمعرض يعد من أكبر المعارض من حيث جودة المعروض والأسعار لخدمة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وكان وزير الزراعة قد قام السبت الماضي بزيارة مفاجئة إلى المعرض للاطمئنان على توفير السلع للمواطنين والالتزام بخفض الأسعار لرفع العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن معرض خير مزارعنا لأهالينا للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان مفتوح أمام الجمهور يوميا، من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وحتى نهاية شهر رمضان، بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي أمام نادي الصيد.