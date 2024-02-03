مؤلفو «روايات مصرية للجيب»: إقبال غير مسبوق رغم ارتفاع الأسعار

قال مؤلفو السلاسل بالمؤسسة العربية الحديثة «روايات مصرية للجيب» إن الإقبال على زيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب كبير جدًا، وعلى عكس المتوقع كانت المبيعات جيدة رغم ارتفاع الأسعار.

وذكر الدكتور سيد زهران، مؤلف سلسلة «العصور والطارق»، أن المؤسسة أصدرت له هذا العام العدد التاسع من الروايات الخاصة به، موضحًا: «أتعاون مع المؤسسة العربية منذ ٥ أعوام، ولم أرَ إقبالًا جماهيريًا يشبه ما رأيناه فى دورة هذا العام من معرض الكتاب».

وأضاف «زهران»: «لا تزال القراءة وسيلة للهروب من ضغوط الحياة، يلجأ لها الناس، ولا يزال معرض القاهرة الدولى للكتاب محافظًا على هيبته، وتأكد أن هناك ارتباطًا عاطفيًا متينًا بينه وبين جمهوره فى مصر والوطن العربى».

وبيّن الكاتب أحمد فكرى عبداللطيف، مؤلف روايات للجيب، أنه يعمل فى المؤسسة منذ ١٠ سنوات، وصدرت له هذا العام سلسلة تحت عنوان «تحضير أرواح»، وقال: «هذه السلسلة مختلفة عن أى سلاسل روايات للجيب صدرت من قبل، لأنها مستوحاة من قصة حقيقية».

وأضاف: «الإقبال على زيارة المعرض وشراء الكتب كبير جدًا مقارنة بالأعوام الماضية، سواء من الجمهور المصرى أو ضيوف مصر من مختلف دول العالم»، لافتًا إلى أن الجمهور كان من كل الفئات العمرية، وهذا شىء جيد، وأشاد بأغلفة الكتب هذا العام واعتبرها «أكثر تطورًا مقارنة بأغلفة الأعوام الماضية».

وقالت سالى عادل، مؤلفة سلسلة «الحب والرعب» فى المؤسسة العربية الحديثة، إن هذا العدد يمزج الرومانسية بالحب، موضحة: «تدور فكرة الرواية حول بعض الأشخاص الذين قد تبدو ملامحهم بريئة، فى حين أن بداخلهم وحوش، وتقدم السلسلة توعية بطريقة التعامل مع هذه الأنواع من البشر».

وأضافت: «هناك جمهور مستمر فى قراءة روايات الجيب منذ ٣٠ عامًا، إذ يأتى العديد من المواطنين من كل المحافظات كل عام إلى معرض الكتاب، حتى يحصلوا على النسخ الجديدة».

وذكرت علا سمير الشربينى، مؤلفة ومترجمة فى المؤسسة العربية الحديثة، أنها تعمل مع المؤسسة منذ عام ٢٠٢٠، وتتلمذت على يد الراحل الكاتب الكبير نبيل فاروق، واستفادت منه كثيرًا.

وقالت «علا»: «رغم أن المؤسسة اشتهرت بعمل سلاسل للجيب، لكننى أقدم أول رواية منفصلة معها هذا العام، باسم (هاليو)، وتتحدث عن مغامرة داخل كوريا الجنوبية للتعرف على هذا البلد وأهم ما فيه».

وأضافت أن هناك اهتمامًا كبيرًا بجيل الوسط خلال دورة هذا العام من معرض الكتاب، لافتة إلى أن المؤسسة عقدت مسابقة لاكتشاف جيل جديد من المؤلفين للروايات المصرية للجيب.

وأكدت أن الإقبال على معرض الكتاب كبير جدًا هذا العام، ورغم برودة الطقس والأمطار نرى الابتسامة على وجوه الزوار.