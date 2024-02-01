الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بشعار "النادي الأهلي".. الأطفال يقبلون على شراء الدفاتر حبًا في فريقهم المفضل

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أقبل العديد من الأطفال على شراء “المذاكرت الصغيرة” والتي تتزين بشعار النادي الأهلي داخل معرض الكتاب والموجودة خاصة في قاعة 5 القاعة المخصصة للأطفال.

ويقبل الأطفال خاصة الأولاد منهم على شراء هذه المذكرة حبًا في النادي الأهلي.

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صوت "الكسيلوفون" يجذب زائرى معرض الكتاب فى يومه الثامن (فيديو)

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محلل سياسى: معرض الكتاب سيكسر حاجز الـ4 ملايين زائر

جدير بالذكر أنه حتى أمس سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نحو 355201 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏1993798 زائرًا، مُقتربا بذلك من المليون الثاني خلال ستة أيام من فتح أبوابه للجمهور، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ انتقال معرض القاهرة الدُولي للكتاب لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب


وثمنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حرص الجمهور على حضور المعرض بهذه القوة التي سجلتها الإحصائيات اليومية لعدد الزائرين، واقتراب العدد اليوم من كسر حاجز المليون الثاني خلال ستة أيام فحسب".

معرض الكتاب 

وقالت وزيرة الثقافة: “يشهد المعرض حالة من الزخم الثقافي والفكري والفني، والسمة المميزة له هذا العام تكمن في حرص آلاف الأسر من القرى والمدن من خارج العاصمة، على تنظيم رحلات يومية يُشارك فيها الآلاف من جميع الفئات العمرية لزيارة المعرض، وهو بالطبع مشهد حضاري يعكس وعي المصريين”.

وثمنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حرص الجمهور على حضور المعرض بهذه القوة التي سجلتها الإحصائيات اليومية لعدد الزائرين، واقتراب العدد اليوم من كسر حاجز المليون الثاني خلال ستة أيام فحسب".

معرض الكتاب 

وقالت وزيرة الثقافة: “يشهد المعرض حالة من الزخم الثقافي والفكري والفني، والسمة المميزة له هذا العام تكمن في حرص آلاف الأسر من القرى والمدن من خارج العاصمة، على تنظيم رحلات يومية يُشارك فيها الآلاف من جميع الفئات العمرية لزيارة المعرض، وهو بالطبع مشهد حضاري يعكس وعي المصريين”.

المذاكرت الصغيرة شعار النادى الأهلى النادي الأهلي معرض الكتاب اطفال

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