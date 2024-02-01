مؤسس "أمهات مصر" تصطحب أولياء الأمور في زيارة لمعرض الكتاب: شامل وممتع ومنظم

اصطحبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، مجموعة من أولياء الأمور من الأمهات وأبنائهم في زيارة ورحلة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وقالت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، إن الزيارة التي استغرقت طوال اليوم إلي معرض القاهرة الدولي للكتاب كانت شيقة وممتعة ومفيدة للغاية، برفقة عدد من أولياء الأمور وأبنائهم، خاصة وأن معرض القاهرة للكتاب من أهم الأحداث الثقافية في مصر والوطن العربي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأوضحت عبير، أنها قامت برفقة أولياء الأمور بزيارة جناح مركز الدعم النفسي بإدارة العبور التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والذي يضم ورش وأنشطة مختلفة للأطفال وندوات خاصة بالصحة النفسية، بالإضافة إلى زيارة جناح وزارة الدفاع وجناح وزارة الداخلية وجناح المجلس القومي للمرأة، وأنشطة عديدة للأطفال وورش وغيرها، مؤكده أن معرض القاهرة الدولي للكتاب شامل وممتع وبشكل منظم.

معرض الكتاب

ولفت عبير النظر إلي أن المعرض يزوره جميع الأعمار، والتقينا بوفد من اتحاد طلاب جامعات المنوفية ودمياط وكلية البنات جامعة عين شمس، ووفود ورحلات بشكل منظم ولائق.

ودعت عبير جميع أولياء الأمور بضرورة اصطحاب أبنائهم بزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب للاستفادة منه وحضور الفعاليات الهامة التي يشهدها المعرض وتفيد الأبناء بمختلف الأعمار، مقدمه الشكر للقيادة السياسة ورئاسة مجلس الوزراء علي تنظيم مثل هذه الفعاليات الهامة ودعمها بما يليق بمكانة وعظمة الدولة المصرية.

وكانت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، دعت الأيام الماضية أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم علي الاستفادة من معرض الكتاب خلال إجازة منتصف العام، والاستمتاع بالإجازة.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لإتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، علي مدار السنوات الماضية، تجاه أولياء الأمور والطلاب، وتعريفهم والمشاركة في الأحداث الهامة والتي تقوم بها مصر، لغرس روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا الطلاب.

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