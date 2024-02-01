النرويج في المقدمة.. ما هي أبرز ترجمات معرض الكتاب

صدرت الكثير من الترجمات لتنشر بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، ومن أبرز هذه الترجمات 15 ترجمة لروايات وأعمال الكاتبة الامريكية الشهيرة كولين هوفر وجورج آر آر مارتن مؤلف صراع العروش، والكثير من الترجمات النرويجية التي امتلأ بها معرض الكتاب وكان لها الحظ الأكبر من الشراء من رواد معرض الكتاب، ونسردها في التقرير التالي.



كولين هوفر

جدل كبر أثير حول كم الاعمال المترجمة للكاتبة الامريكية كولين هوفر ما قبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، في حين أن داري النشر اللتان ترجمتا هوفر كانا قد ترجما لها في الأعوام الماضية لتكتمل الترجمات في هذه النسخة من المعرض.

وتبلع عدد الترجمات 15 ترجمة منها 8 طرحتها دار الرواق للنشر والتوزيع، و7 روايات ترجمتها دار كيان للنشر والتوزيع.

أما عن دار الرواق للنشر والتوزيع فطرحت أعمال لكولين هوفر هي عظام القلب ترجمة خميلة الجندي، وثلاثية لم يسبق ان من ترجمة نهى صادق وخميلة الجندي، وثلاثية ربما الآن ترجمة إيزيس عاشور، وربما لا ترجمة إسراء بولس، وربما يوما ما ترجمة رشا ماجد، والتاسع من نوفمبر ترجمة عمر العوضي.

أما عن دار كيان فقد طرحت 4 أعمال لكولين هوفر بالإضافة لثلاثة أعمال سابقة، والأعمال الجديدة هي ينتهي هنا ترجمة نور عبد المجيد، ليلى ترجمة نهلة كرم، يبدأ بنا ترجمة أحمد القرملاوي، ينتهي معنا ترجمة نور عبد المجيد، وسبق للدار أن أصدرت أعمال قبل ذلك لكولين هوفر هي فيذكرني بك، وميئوس منه، ونادمة عليك.

جورج آر آر مارتن وصراع العروش

ربما يكون للمسلسل الذي تم عرضه في 8 مواسم وأحدث ضجة عالمية حتى أن آخر حلقة منه صنفت الأكثر مشاهدة في التاريخ، وبالتزامن مع عرض المسلسل طرحت دار كيان ترجمتها تحت عنوان “النار والدم.. قبل 300 عام حكمت التنانين ويستروس” ترجمة فريق ضرغام، وعادت الدار لتصدر رواية “فارس من الممالك السبع” ترجمة هشام فهمي.

ترجمات النرويج في معرض الكتاب

الكثير من الترجمات لضيف شرف معرض الكتاب هذا العام، وهناك العديد من الدور التي اهتمت بالترجمة لضيف الشرف، ومنها دور الكرمة والعربي وصفصافة والترجمان وغيرها..

الكرمة

ترجمت دار الكرمة عملين من الأدب النرويجي هما صبح ومساء، ووثلاثية لاديب نوبل يون فوسه، والترجمتين لشيرين عبد الوهاب وأمل رواش.

المحروسة

وترجمت المحروسة عملين من الادب النرويجي هما نضال النساء.. 150 عاما من النضال من أجل الحرية والمساواة لمارته براين وترجمة شيرين عبد الوهاب وأمل رواش، ورواية “الوسيط” للأرش سوبي كريستانس.

صفصافة

فيما ترجمت دار صفصافة 4 أعما ل من الادب النرويجي هم، البطة البرية تأليف رائد المسرح هنريك ابينوترجمة شيرين عبد الوهاب وامل رواش، وكتاب كفى.. كيف تدمر الليبرالية الجديدة البشر والطبيعة" تأليف لين ستالسبيرج، وكتاب “حب” تأليف هانه أورستافيك وترجمة شيرين عبد الوهاب وسها السباعي، وأخيرا كتاب أنا حرة تاليف لين ستالسبيرج وترجمة شيرين عبد الوهاب وأمل رواش.

دار العربي

فيما ترجمت العربي الكثير من الاعمال من الادب النرويجي، حصلت منها كارين فوسم على نصيب الاسد من هذه الترجمات، ومنها، رواية حكاية نرويجية لماتياس فالدباكن، ورواية الخائف من الذئب لكارين فوسم، ورقصة داكنة تأليف وترجمة محمد سيف المفتي، ورواية جريمة على حافة البحيرة، تأليف كارين فوسم، موت مستحق ليورن هورست، وذبابة بشرية لهانز اولاف لهلوم.

دار الترجمان

ترجمت دار الترجمان العديد من الأعمال النرويجية وقصص الأطفال التي تحكي مواقف نرويجية، ومنها كتاب الرضيع السعيد.. سحر الأبوين لـ هيدفيج مونتجمري وترجمة أيمن أشرف، وطفل الحضانة السعيد تأليف هيدفيج مونتجمري وترجمة أيمن أشرف، وكتاب الاطفال عندما تختفي الألوان تأليف كونستانس اوريك وترجمة معتز أبو شلة، وانت وانا تأليف إيرنا اوزلاند وكاميلا انجمان، وترجمة معتز أبو شلة وغيرها.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب