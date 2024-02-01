الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد شوقي: تجربة "عصير الكتب" الأولى بمعرض القاهرة للكتاب كانت دون خبرة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال محمد شوقي، مدير دار عصير الكتب للنشر، إن تجربة عصير الكتب بدأت من خلال بعض الأحداث الثقافية التي قادها الشباب للتعريف بالكتب وتقديمها للجمهور.

وأضاف" شوقي" ضمن فعاليات ندوة "الشباب ودور النشر" في القاعة الرئيسية ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب بمشاركة كل من محمد شوقي مدير دار عصير الكتب، الدكتور رامي جلال، مارك مجدي، رامي عبد الباقي، أن تجربة عصير الكتب في مستهل مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كانت تجربة دون خبرة حيث شاركوا للمرة الأولى في قاعة 3 والتي تفتقد لحالة الزخم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرا إلى أنه مع الوقت أصبح مشاركتها بمعرض الكتاب تتطور حتى أصبح لديهم الآن 300 متطوع، وأكثر من 1000 إصدار عن الدار.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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إقبال كبير من مختلف الجنسيات على معرض القاهرة الدولى للكتاب (فيديو)


 

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أولياء أمور يشيدون بنشاط المكتبة المتنقلة داخل معرض الكتاب


 وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب معرض للكتاب محمد شوقي مدير دار عصير الكتب الأحداث الثقافية

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