الكاتبة العمانية إشراق النهدي: قراءة التراث ساهم فى تكويني وثقل تجاربي

قالت الكاتبة العمانية إشراق النهدي، إن قراءتها للتراث والبحث فى مقتبل بداية اتجاهها للكتابة الأدبية ساهم وجيلها من الكاتبات فى سلطنة عمان على تطوير وثقل تجاربهن الكتابية.

وأضافت "النهدي" ضمن فعاليات ندوة "قضايا ثقافية.. ورش الكاتبة العربية" ضمن فعاليات الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته ال٥٥، أن أول من آمن بموهبتها وحسها بالكتابة كانت من المدرسين فى مدرستها وتقييم موضوعاتها التعبيرية، مشيرة إلى أن كان فى مدرستها معلمة مصرية كانت دائما تشجعها على الاستمرار فى الكتابة، قائلة: "مدرسينا المصريين فى عمان أساتذنا الذين نقدرهم ونجلهم".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.