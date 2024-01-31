شعبان يوسف: جمال الغيطاني بدأ في كتابة قصصه في سن 15 عاما

قال الشاعر والناقد شعبان يوسف، إن جمال الغيطاني له أياد بيضاء فى الصحافة والأدب، خاصة وأن مشروعه يتنوع بين السرد والأدب والتاريخ.

وأضاف "يوسف" ضمن فعاليات ندوة "جمال الغيطاني" ضمن فعاليات محور "مشروعات السرد العربي" فى الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ٥٥، ويشارك فيها الإعلامى الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، ويديرها الكاتب حسن عبد الموجود، أن عيد ميلاد جمال الغيطاني تزامن مع الحرب العالمية الثانية فى جهينة بصعيد مصر، لافتا إلى أنه منذ أن بلغ خمسة عشر عاما بدأ كتابة مجموعاته القصصية التى عنونها بـ"المساكين"؛ ومن ثم دفع بقصصه لهيئة الكتاب فى عام ١٩٦١، وكان يكتب عنوانه بجمال أحمد الغيطاني، لافتا إلى أن بوابته الأولى كانت من منزل عبد الرحمن الخميسي وصبرى حافظ وصلاح عيسى حيث تمكن من خلالهم أن يكتب فى مجلة " الأدب"؛ ومن ثم مجلة " المحرر" وهو لم يكمل العشرين من عمره.

وأشار "يوسف"، إلى أنه فى عام ١٩٦٥ نشر قصة بعنوان "أحراش المدينة"؛ لافتا إلى أن موقع جمال الغيطاني فى الرواية العربية ليس سهلا.

وتقام الدورة الـ55من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج في معرض الكتاب ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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