الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ناقد مغربي: أبوالعلاء المعري أبرز من جمع الفكر والخيال في الشعر العربي

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الناقد المغربي محمد بينيس، إن الوعى الشعرى عنده ارتبط بالتجربة الشعرية فى المغرب؛ وكذلك الوعى النظرى العالمى الذى أصبح حاضرا فى أوروبا، لافتا أنه الحداثة الشعرية تقوم على الممارسة الشعرية وأنه بالنظر إلى تاريخنا العربي نجد أن أبو العلا المعري يجمع بين ماهو نظرى وماهو شعرى بين الفكر وبين الخيال.

واضاف"بيتيس" ضمن فعاليات ندوة" الشعر والشر في الشعرية العربية" في القاعة الرئيسية ببلازا ١ بـمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وتديرها د. فاطمة قنديل، أن الممارسة النظرية فى الغرب نجدها عند " دانتى".

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

معرض الكتاب 2024

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

الناقد المغربي محمد بينيس الوعى الشعرى معرض القاهرة الدولى معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب

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