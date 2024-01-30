الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد بينيس: نعانى نقصًا فى الدرس الأكاديمي والشعرى العربي

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أجاب الناقد المغربي محمد بينيس، عن تساؤل “هل نعيد ما فعله ورثة أرسطو  من قبل؟”، قائلًا إن المسألة المنهجية غير مطروحة فى الدرس الأكاديمي الٱن والممارسة الشعرية فى وقتنا الحاضر، قائلا:" ياريتنا نكرر ما فعله ورثة أرسطو الذين كانوا من العلماء الكبار".

وتابعت الدكتورة فاطمة قنديل، خلال ندوة" الشعر والشر في الشعرية العربية" في القاعة الرئيسية ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أن الكتابة الشعرية الصينية لم تترجم كتاب أرسطو فى الشعرية الا فى العصر الحديث، أما فيما يتعلق بالثقافة العربية والأكاديمية أننا نعيش نقوص.

وأوضح "بينيس" أن كتابه الجديد "الشعر والشر في الشعرية العربية" تطرق إلى عبد القادر الجرجانى الذى يرى أن منجزه فى الشعر قرأ قراءة متسرعة.

معرض القاهرة للكتاب 2024
وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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الناقد المغربي د محمد بينيس الشعر والشر في الشعرية العربية الدورة الخامسة والخمسون معرض القاهره الدولي للكتاب مملكة النرويج

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