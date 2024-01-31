الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عمرو الورداني: مثلث الوعي والتجريب والتقييم يعتبر الحل لمشكلة أزمة الزواج عبر الإنترنت

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال عمرو الوردانى، مدير مكتب الإرشاد الزواج وأمين الفتوى، إننا وقعنا فى فخ المفاهيم فيما يتعلق بمسألة التعارف والزواج، مشيرا إلى أن هناك قهر تكنولوجي للإنسان.

 

وأضاف"الورداني" ضمن فعاليات ندوة "ثقافة الزواج عبر الإنترنت" فى الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ٥٥، أن هذه النوعية من الندوات بمثابة تحالف الوعى حيث تحالف الخبراء فى العلوم الاجتماعية والإنسانية، مشيرا إلى أن هناك مثلث الوعي والتجريب والتقييم والتعديل حتى نستطيع أن نعيش.

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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إقبال كبير من الشباب على معرض الكتاب في سابع أيامه

ثقافة الزواج عبر الانترنت الصالون الثقافي معرض القاهره الدولي للكتاب الدورة الخامسة والخمسون مملكة النرويج

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