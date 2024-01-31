الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير من الشباب على معرض الكتاب فى سابع أيامه

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في يومه السابع إقبالاً لافتاً من الشباب صغار السن، الذين حرصوا على توثيق زيارتهم من خلال التقاط صور تذكارية مع الكتب التي اشتروها ومع بعضهم البعض.

وأقبل المراهقون على الفعاليات التي تقدمها المسارح المنتشرة في أرجاء المعرض، وأجروا جولات على دور النشر المختلفة التي اقتنوا منها ما راق لهم.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من الرواد.

وكان حجم الإقبال كبير جد ا في سابع أيام معرض الكتاب من قبل الاندر إيدج وجذبهم العروض التي يقدمها مسارح المعرض وتفاعل الجميع مع تلك العروض كما قاموا بشراء الكتب المتنوعة المعروضة داخل د ري النشر معرض

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