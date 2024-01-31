إقبال كبير من الشباب على معرض الكتاب فى سابع أيامه

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في يومه السابع إقبالاً لافتاً من الشباب صغار السن، الذين حرصوا على توثيق زيارتهم من خلال التقاط صور تذكارية مع الكتب التي اشتروها ومع بعضهم البعض.

وأقبل المراهقون على الفعاليات التي تقدمها المسارح المنتشرة في أرجاء المعرض، وأجروا جولات على دور النشر المختلفة التي اقتنوا منها ما راق لهم.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من الرواد.