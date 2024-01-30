الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمود مسلم: دور الإعلام بارز فى الأزمة الفلسطينية.. و"القاهرة الإخبارية" أصبحت مصدرًا للمعلومات

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الحرب الإسرائيلية على غزة كشفت جرائم الإعلام الدولى فى معالجة الأزمة، حيث تأييدها الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت فعاليات ندوة "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في  توثيق جرائم الاحتلال " ضمن فعاليات محور"ظواهر ثقافية اجتماعية" في القاعة الرئيسية ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مشاركة كل من الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير روزاليوسف، النائب محمود بدر، مستشار السفارة الفلسطينية بالقاهرة ناجى الناجى، الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، ويديرها مصطفى كريم.

وأضاف “مسلم” أنه خلال 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة برز انحياز عدد كبير من الصحف الدولية لإسرائيل، مؤكدًا أن الإعلام المصرى على نحو خاص والغربي تابع الأزمة الأخيرة فى القضية الفلسطينية ولعب دورًا كبيرًا فى رصد وتحليل الأحداث، مُشيرًا إلى أن قناة “القاهرة الإخبارية” تحولت إلى مصدر للمعلومات ونقلت عنها العديد من وسائل الإعلام الأخرى.

وتابع: “الإعلام المصرى فى الأزمة الفلسطينية عام 2008 كان بعيدًا عن تغطية الأزمة على عكس الأزمة الأخيرة”.

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الكتب الرياضية حاضرة بقوة في معرض الكتاب.. تعرف على أبرز العناوين

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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الدكتور محمود مسلم لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري معرض القاهره الدولي للكتاب

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