الكتب الرياضية حاضرة بقوة في معرض الكتاب.. تعرف على أبرز العناوين

ضمت أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 مجموعة من العناوين الرياضية لتوثيق تاريخ الأندية المصرية والأحداث الرياضية، لتلبية شغف محبي وعشاق كرة القدم والمهتمين بالرياضة بشكل عام.

وكان من بين أبرز ما عرض على أرفف مؤسسة "عابر الثقافية" في مكتبتها الرياضية، سلسلة "صفحات من تاريخ الأهلي" بأجزائها الثلاث، حيث قدمت بخصم خاص بمناسبة المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كما تواجد كتاب "الخواجة".. تاريخ المدربين الأجانب في النادي الأهلي بسعر مخفض، إلى جانب كتاب "عباقرة ومجانين.. الوجه الخفي لأساطير كرة القدم"، وكتاب "تاريخ سيد البلد" وكتاب "100 عام في الأولمبياد" وكتاب "كأس العالم.. أرقام وإحصائيات"، إلى جانب كتاب "دراما كرة القدم" وكتاب "كرة بيديا".

معرض الكتاب

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

IMG-20240130-WA0055

IMG-20240130-WA0057

IMG-20240130-WA0047

IMG-20240130-WA0048

IMG-20240130-WA0050

IMG-20240130-WA0049

IMG-20240130-WA0053

IMG-20240130-WA0051

IMG-20240130-WA0054

IMG-20240130-WA0052