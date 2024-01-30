الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ناجى الناجى: الموقف الرسمى والشعبى المصرى تجاه الأحداث فى غزة كبير ومقدر

ندوة بمعرض الكتاب
ندوة بمعرض الكتاب بحضور ناجى الناجى المستشار الاعلامى

قال ناجى الناجى، المستشار الإعلامى والثقافى لسفارة فلسطين بالقاهرة إن الموقف الرسمى والشعبي المصرى تجاه أزمة الحرب على فلسطين كبير ومقدر، ويتلمسه الشعب الفلسطيني.

وشهدت ندوة "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في  توثيق جرائم الاحتلال" ضمن فعاليات محور"ظواهر ثقافية اجتماعية" في القاعة الرئيسية ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مشاركة كل من  الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير روز اليوسف، النائب محمود بدر، الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، ويديرها مصطفى كريم.

 

معرض القاهرة للكتاب 2024 
وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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"أسرار وحكايات".. كتاب جديد عن محمد صلاح فى معرض الكتاب

ندوة بمعرض الكتاب بحضور ناجى الناجى المستشار الاعلامى
ندوة بمعرض الكتاب بحضور ناجى الناجى المستشار الاعلامى
ندوة بمعرض الكتاب بحضور ناجى الناجى المستشار الاعلامى
ندوة بمعرض الكتاب بحضور ناجى الناجى المستشار الاعلامى
ندوة بمعرض الكتاب بحضور ناجى الناجى المستشار الاعلامى
ندوة بمعرض الكتاب بحضور ناجى الناجى المستشار الاعلامى
ندوة بمعرض الكتاب بحضور ناجى الناجى المستشار الاعلامى
ندوة بمعرض الكتاب بحضور ناجى الناجى المستشار الاعلامى
بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الكاتب الصحفي أحمد الطاهري الكاتب الصحفي محمود مسلم القضية الفلسطينية افتتاح معرض الكتاب 2024

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