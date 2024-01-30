الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عبده الزراع: "الشارونى" صاحب فضل على جيل التسعينيات من كتاب أدب الأطفال

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الشاعر والكاتب عبده الزراع، إن يعقوب الشاروني كان أحد أصاحب الفضل على جيل كامل من كتاب أدب الأطفال منذ أن تعرف عليه في تسعينيات القرن الماضى، مؤكدًا أن الالتزام والانضباط أول درس تعلمه من “الشاروني”.

وشهدت ندوة "يعقوب الشاروني كاتبا مسرحيا" ضمن فعاليات القاعة الرئيسية بـ “بلازا 11” بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مشاركة د. حسام عطا، د. شيرين جلاب، ويديرها الكاتب والمؤلف وليد كمال.

وأضاف "الزراع" أن رؤية رائد أدب الأطفال الراحل يعقوب الشاروني  للنصوص المستلهمة من التراث والنصوص العالمية برزت في أن بداياته كانت الكتابة للمسرح ونصه المسرحي" أبطال بلدنا" التى كتبها للكبار وفاز عنها  بجائزة مسابقة الإبداع الكبرى وتسلمها من الرئيس جمال عبد الناصر ومن هنا كانت نقطة تحول لأن يتفرغ للكتابة الاطفال تاركا منصبا كرئيس محكمة وهو قرار شجاع لم يقدم عليه إلا من يمتلك رؤية مستقبلية.

وأشار"الزراع" إلى أن يعقوب الشارونى عندما تولى المركز القومى للاطفال حرص على تأسيس مسرح للاطفال ووضع بذرته فى المركز.

الدورة 55 من معرض القاهرة للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

10 اصدارات في معرض الكتاب أجنحة معرض الكتاب قال الشاعر وكاتب ادب الاطفال عبده الزراع إن يعقوب الشاروني كان عطاء وصاحب ايادى بيضاء على جيل كامل من كتاب ادب الاطفال منذ أن تعرف إليه منذ تسعينيات القرن معرض

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