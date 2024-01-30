محمود بدر: المساعدات المصرية في الأزمة الفلسطينية تجاوزت إجمالي ما قدمته دول العالم

قال النائب محمود بدر، إن منذ اندلاع الحرب على غزة فى السابع من أكتوبر 2023 استطاعت مصر تقدم سرديتها القوية التماسكة، وهو ما تجلى فى مؤتمر السلام، وفى قمة الرياض.

وشهدت ندوة "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال " ضمن فعاليات محور"ظواهر ثقافية اجتماعية" في القاعة الرئيسية ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مشاركة كل من الكاتب الصحفى احمد الطاهرى رئيس تحرير روز اليوسف، مستشار السفارة الفلسطينية بالقاهرة ناجى الناجى، الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب، ويديرها مصطفى كريم.

واضاف"بدر" أن هناك تطابق كبير بين رؤية القيادة السياسية والبرلمان والشعب المصرى، بانعقاد جلستين للبرلمان رفض خلالهما تصفية القضية الفلسطينية وأن البرلمان خلف القيادة السياسية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الان فى مصر.

وأكد" بدر" أن ما قدمته مصر من مساعدات القضية الفلسطينية يتجاوز كل ما قدمته دول العالم بالإجماع.

معرض القاهرة للكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.