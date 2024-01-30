الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمود بدر: المساعدات المصرية في الأزمة الفلسطينية تجاوزت إجمالي ما قدمته دول العالم

جانب من الندوة بمعرض
جانب من الندوة بمعرض الكتاب

قال النائب محمود بدر، إن منذ اندلاع الحرب على غزة فى السابع من أكتوبر 2023 استطاعت مصر تقدم سرديتها القوية التماسكة، وهو ما تجلى فى مؤتمر السلام، وفى قمة الرياض.

وشهدت ندوة "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في  توثيق جرائم الاحتلال " ضمن فعاليات محور"ظواهر ثقافية اجتماعية" في القاعة الرئيسية ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مشاركة كل من  الكاتب الصحفى احمد الطاهرى رئيس تحرير روز اليوسف، مستشار السفارة الفلسطينية بالقاهرة ناجى الناجى، الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب، ويديرها مصطفى كريم.

واضاف"بدر" أن هناك تطابق  كبير بين رؤية القيادة السياسية والبرلمان والشعب المصرى،  بانعقاد جلستين للبرلمان رفض خلالهما تصفية القضية الفلسطينية وأن البرلمان خلف القيادة السياسية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الان فى مصر.

وأكد" بدر" أن ما قدمته مصر من مساعدات القضية الفلسطينية يتجاوز كل ما قدمته دول العالم بالإجماع.

معرض القاهرة للكتاب 2024 
وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

txt

مصر ضيف شرف معرض كتاب فنزويلا في 2025 (صور)

 

جانب من الندوة بمعرض الكتاب
جانب من الندوة بمعرض الكتاب
النائب محمود بدر دور الصحافة والإعلام المصري معرض القاهره الدولي للكتاب غزة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام تشيلسى غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى